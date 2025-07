Protest gegen Israels Angriffe auf Gesundheitssystem Gazas

Rund 500 medizinische Fachkräfte und zahlreiche Friedensaktivisten sind am Samstag im Zentrum Londons auf die Straße gegangen. Sie demonstrierten gegen Israels Zerstörung des Gesundheitssystems in Gaza. Zuletzt war das Kamal-Adwan-Krankenhaus in Nord-Gaza verwüstet worden.