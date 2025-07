Die neuen Machthaber in Syrien haben nach Angaben von Aktivisten bei einem Einsatz gegen Unterstützer des gestürzten Machthabers Baschar al-Assad fast 300 Menschen festgenommen. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag mitteilte, erfolgten die Festnahmen während eines seit Donnerstag anhaltenden Einsatzes in und um die Hauptstadt Damaskus sowie in weiteren Landesteilen.

Auch die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana meldete Festnahmen von „Assad-Milizionären“ in mehreren Provinzen. Zudem seien Waffen und Munition sichergestellt worden. Zahlen gab Sana nicht an.

Beobachtungsstellen-Chef Rami Abdel Rahman sagte, unter den Festgenommenen seien frühere Informanten der gestürzten syrischen Regierung, pro-iranische Kämpfer und rangniedrige Militäroffiziere. Das Vorgehen dauere noch an. Einige Menschen seien unmittelbar nach ihrer Festnahme hingerichtet worden.

Abdel Rahman bezog sich auf Videos in Onlinenetzwerken, die bewaffnete Männer zeigen, die Gefangene misshandeln und Hinrichtungen ausführen. Die Nachrichtenagentur AFP konnte die Echtheit der Aufnahmen zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Kämpfer unter Führung der HTS-Miliz hatten am 8. Dezember Damaskus erobert und die jahrzehntelange Herrschaft von Assad in Syrien beendet. Assad, dem Entführung, Folter und Ermordung von Andersdenkenden vorgeworfen werden, floh nach Russland.

Der neue syrische Geheimdienstchef Anas Chattab kündigte am Samstag die Auflösung aller Geheimdienstorganisationen und eine anschließende grundlegende Neuorganisation an.