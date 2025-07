Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat eine weitere Aufklärung der Abläufe vor dem Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg zugesichert. „Alle Hintergründe müssen gründlich und genauestens ermittelt werden. Hier wird jeder Stein umgedreht“, sagte die SPD-Politikerin nach einer Sondersitzung des Innenausschusses des Bundestags in Berlin. „Es gilt jetzt, alle Erkenntnisse zusammenzufügen, die ein Bild über diesen Täter ergeben.“

Faeser bekräftigte, dass der Mann „in kein bisheriges Raster“ passe. Auffällig seien Hinweise auf eine krankhafte Psyche. Daher würden nun Tausende Äußerungen des Täters im Internet untersucht - außerdem Hinweise und Verfahren, die es bei verschiedenen Behörden gegeben habe. Es gelte, die richtigen Schlüsse zu ziehen, „wie solche Hinweise künftig bewertet und zusammengefasst werden müssen, um rechtzeitig intervenieren zu können“.

In Magdeburg war am 20. Dezember ein Mann mit einem Auto auf einem Weihnachtsmarkt in eine Menschengruppe gerast. Mindestens fünf Menschen wurden getötet, mehr als 200 Personen wurden laut Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) verletzt.

Der mutmaßliche Todesfahrer ist ein Mediziner aus Bernburg, stammt aus Saudi-Arabien und kam 2006 nach Deutschland. Der 50-Jährige fiel im Netz als islamfeindlicher Hetzer auf und äußerte dort Sympathien mit Israel und der AfD.