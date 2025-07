Neujahrsansprache von Präsident Erdoğan

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat in seiner Neujahrsansprache die Entwicklungen im Jahr 2024 bewertet – insbesondere die Ereignisse in Gaza und in Syrien. Zugleich dankte er dem türkischen Volk für seine Hilfsbereitschaft gegenüber Schutzsuchenden.