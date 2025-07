Der EU-Diplomat Michael Ohnmacht hat den Außenminister der syrischen Übergangsregierung, Asaad Hassan al-Schaibani, getroffen. Ohnmacht habe betont, dass die Sicherheit, Einheit und Unabhängigkeit der syrischen Gebiete wiederhergestellt werden müsse, teilte das syrische Außenministerium mit.

Die EU unterstütze dabei einen friedlichen Machtwechsel. Minister al-Schaibani forderte demnach stärkere diplomatische Beziehungen zur Europäischen Union und den Beginn eines neuen Kapitels nach dem Sturz der syrischen Regierung von Machthaber Baschar al-Assad.

Der deutsche EU-Diplomat Ohnmacht hatte schon vor zwei Wochen erste Gespräche mit Vertretern der neuen Machthaber in Syrien geführt. Ziel der Gespräche sei es, mit den neuen Behörden in Kontakt zu treten, ihre Pläne zu verstehen und eigene Botschaften zu platzieren, hieß es damals.

Rebellenkämpfer hatten unter der Führung der HTS-Rebellengruppe am 8. Dezember Damaskus eingenommen und die jahrzehntelange Assad-Diktatur in Syrien beendet. Assad, dem Entführung, Folter und Ermordung von Andersdenkenden vorgeworfen werden, floh nach Russland.

Während der jahrzehntelangen Herrschaft von Baschar al-Assad und dessen Vater Hafis verschwanden zahllose Menschen in den von den Geheimdiensten betriebenen Foltergefängnissen. Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte starben allein während des syrischen Bürgerkrieges in den vergangenen fast 14 Jahren mehr als 100.000 Menschen in syrischen Haftanstalten.