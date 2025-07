Hunderttausende Menschen haben an einer pro-palästinensischen Großdemonstration in Istanbul teilgenommen, die von der türkischen Jugendstiftung TUGVA unter dem Motto „Das Erwachen der Welt“ organisiert wurde. Die Teilnehmer starteten ihren Protestmarsch in den frühen Stunden des neuen Jahres nach dem gemeinsamen Morgengebet in der Hagia-Sophia-Moschee. Rund 400 zivilgesellschaftliche Organisationen beteiligten sich an der anschließenden Kundgebung.

Zahlreiche Demonstranten trugen das Palästinenser-Schal, die Kuffiyeh, um ihre Unterstützung für Gaza zu zeigen, und hielten Schilder und Transparente mit Aufschriften wie „Gaza: Wo Kinder nicht erwachsen werden“ und „Jerusalem ist besetzt“. Skandiert wurden Parolen wie „Mörder Israel wird zur Rechenschaft gezogen“, „Märtyrer sterben nie“ und „Von Istanbul nach Al-Aqsa, tausend Grüße an den Widerstand“. Die Demonstranten riefen zu mehr Maßnahmen weltweit auf, um die palästinensische Sache zu unterstützen. Einige Teilnehmer wiesen auch auf die historische und kulturelle Verbindung von Türkiye zu Jerusalem und Al-Aqsa hin.

Auch die Sicherheitsmaßnahmen der türkischen Behörden liefen auf Hochtouren. Bei der berühmten Galatabrücke mussten die Teilnehmer Polizeikontrollen passieren, um den Versammlungsbereich betreten zu dürfen. Hilfsorganisationen verteilten Tee, Simit und Suppe an die Demonstranten.