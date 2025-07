Nach dem israelischen Angriff im Jemen, bei dem ein Team der Weltgesundheitsorganisation um WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus unter Feuer geriet, klagt dieser über einen Tinnitus. „Es geht mir gut, aber ich habe einen Tinnitus (Ohrgeräusche) entwickelt von der lauten Explosion. Hoffentlich ist es nur vorübergehend“, schrieb Tedros bei X.

Israels Luftwaffe hatte den Flughafen der Hauptstadt Sanaa vergangene Woche bombardiert, als das Team um den WHO-Generaldirektor an Bord seines Fluges gehen wollte. Eines der Besatzungsmitglieder wurde Tedros zufolge verletzt, zudem wurden der Kontrollturm, die Abflughalle und die Startbahn beschädigt. Bei israelischen Angriffen auf den Flughafen und weitere Ziele in Jemen wurden am Donnerstag nach Angaben der Huthis sechs Menschen getötet, „dutzende weitere“ wurden verletzt.

Das WHO-Team hielt sich im Jemen auf, um über die erhoffte Freilassung von inhaftierten UN-Mitarbeitern zu verhandeln. „Wir wussten, dass diese Mission riskant sein würde“, schrieb Tedros. Man habe die Reise für die UN-Kollegen unternommen, die seit 2021 von den Huthis festgehalten werden. Die Gespräche seien wegen Drohnenflügen über dem Jemen mehrmals unterbrochen, verschoben oder abgesagt worden.

Das israelische Militär griff nach eigenen Angaben Infrastruktur der Huthis im Jemen an, darunter auch Ziele auf dem internationalen Flughafen in Sanaa.

Die Situation zwischen den Huthis und Israel ist äußerst angespannt und droht immer wieder zu eskalieren. Anfang Januar hatten die USA und Großbritannien den Jemen angegriffen – nach Drohnen- und Raketenangriffen der Huthis auf internationale Schifffahrtswege im Roten Meer. Die Angriffe der jemenitischen Gruppe auf Schiffe pro-israelischer Staaten begannen im November 2023 als Reaktion auf Israels Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser in Gaza. Seitdem können israelische Handelsschiffe aus Sicherheitsgründen den Suezkanal nicht passieren und müssen die viel längere Route um Afrika nehmen.