USA: 15 Tote bei Auto-Anschlag

In der US-Metropole New Orleans ist am Mittwoch ein Auto in eine Gruppe von Menschen gerast. Nach offiziellen Angaben gibt es mindestens 15 Todesopfer. Der Anschlag in der Neujahrsnacht wurde laut FBI von dem 42-jährigen Ex-US-Soldaten Shamsud-Din Jabbar verübt. In seinem gemieteten Pick-up fanden die Ermittler eine Flagge der Terrororganisation Daesh.