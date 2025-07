Nach der Einstellung der russischen Gaslieferungen haben in der von pro-russischen Kräften kontrollierten Region Transnistrien in Moldau örtlichen Angaben zufolge viele Betriebe den Betrieb eingestellt. „Alle Industriebetriebe stehen still, mit Ausnahme derjenigen in der Lebensmittelproduktion“, erklärte am Donnerstag Sergej Obolonik, ein Vertreter der pro-russischen Kräfte, der für Wirtschaftsfragen zuständig ist.

Er schrieb im Onlinedienst Telegram von einer „schweren Krise“ mit „unumkehrbaren“ Folgen. Es gebe „keine Energieressourcen für den Industriesektor“.

Am Vortag waren die russischen Gaslieferungen nach Transnistrien eingestellt worden. Hintergrund war ein Finanzstreit zwischen dem russischen Energieriesen Gazprom und der moldauischen Regierung: Zuvor hatte Gazprom Transnistrien über den örtlichen Energieversorger Tiraspoltransgaz mit Gas beliefert, ohne dass Transnistrien dafür bezahlt hatte. Die von pro-russischen Kräften kontrollierte Region schickte die Zahlungsaufforderungen nach Chisinau, wodurch sich die Schulden bei Gazprom erhöhten. Angesichts dieser beispiellosen Situation wurde ab dem 16. Dezember in Moldau für 60 Tage der Notstand verhängt.

Der Anführer der pro-russischen Kräfte in Transnistrien, Wadim Krasnosselskij, sprach am Mittwoch von einem „Problem“ und berief eine Dringlichkeitssitzung ein. Sprecher der moldauischen Regierung, Daniel Voda, sprach von einer „schwierigen Lage“.

Rund 450.000 Einwohner Transnistriens wurden aufgefordert, sich „warm anzuziehen“, sich in „einem einzigen Raum zu versammeln“ und keine selbstgebauten Heizgeräte zu verwenden, um Bränden vorzubeugen, wie es in einer Mitteilung eines Energieunternehmens hieß.

Der Rest Moldaus bleib vorerst von akutem Gasmangel verschont - auch dank Lieferungen aus dem benachbarten Rumänien. Moldau erhält bereits seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022 kein russisches Gas mehr, ist jedoch für einen Großteil seines Strombedarfs auf ein Kraftwerk in Transnistrien angewiesen.