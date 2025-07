Gut jeder dritte Fernzug der Deutschen Bahn ist im vergangenen Jahr nicht pünktlich gewesen: 37,5 Prozent der ICE- und IC-Züge kamen mit Verspätung ans Ziel, 62,5 Prozent waren pünktlich unterwegs, wie die Bahn am Freitag mitteilte. Bei den Regionalzügen lag die Pünktlichkeit demnach bei 90,3 Prozent. Pünktlich ist ein Zug der Bahn, wenn er zur geplanten Ankunftszeit plus maximal 5:59 Minuten am Bahnsteig hält.

Im vergangenen Jahr waren noch 64 Prozent aller Fernzüge pünktlich gewesen. Bei den Regionalzügen war die Quote ebenfalls höher, sie lag bei 91 Prozent.

Die Bahn betonte, dass 80 Prozent aller Verspätungen im Fernverkehr auf die veraltete und störanfällige sowie überlastete Infrastruktur zurückzuführen seien. Bis Ende 2027 wolle die DB die Pünktlichkeit der ICE- und IC-Züge auf „75 bis 80 Prozent“ steigern. Dies sei ein zentrales Ziel des aktuell laufenden Sanierungsprogramms.