Israels Armee hat sich libanesischen und US-Angaben zufolge aus Nakura im Süden des Libanons zurückgezogen. Daraufhin sei ein Konvoi aus Soldaten der libanesischen Armee sowie der UN-Friedenstruppe UNIFIL in den Hafenort eingefahren, teilten libanesische Sicherheitskreise mit. In Nakura an der Mittelmeerküste befindet sich auch das Hauptquartier der UN-Beobachtermission.

Auch die Gemeinde bestätigte, dass die libanesische Armee gemäß dem Abkommen über eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz dort nun Stellung beziehe. Israels Armee teilte auf Anfrage mit, den Berichten nachzugehen.

„Rückzüge werden fortgesetzt“

„Diese Rückzüge werden fortgesetzt, bis alle israelischen Streitkräfte vollständig aus dem Libanon abgezogen sind“, sagte der US-Vermittler Amos Hochstein, der derzeit zu Gesprächen im Libanon ist, in einer Ansprache.

Der libanesische Ministerpräsident Najib Mikati forderte seinerseits am Montagmorgen, am Zeitplan für den israelischen Rückzug aus dem Südlibanon festzuhalten. Jede Verzögerung sei „inakzeptabel“.

Die Ende November geschlossene Vereinbarung über eine Waffenruhe sieht unter anderem vor, dass sich die Hisbollah hinter den Litani-Fluss, etwa 30 Kilometer nördlich der israelisch-libanesischen Grenze, zurückzieht. Israels Bodentruppen sollen binnen 60 Tagen schrittweise aus dem Libanon abgezogen werden. Die libanesische Armee soll die Einhaltung der Vereinbarung überwachen. Trotz Waffenruhe greift Israel weiter Orte im Libanon an.

Nach offiziellen libanesischen Angaben gab es seit Inkrafttreten der Waffenruhe am 27. November des vergangenen Jahres 398 Verstöße Israels, bei denen 32 Menschen getötet und 38 weitere verletzt wurden.

Mehr als 4000 Menschen durch Israels Angriffe getötet

Seit Beginn des israelischen Vernichtungskrieges in Gaza im Oktober 2023 unterstützt die libanesische Hisbollah-Miliz den Widerstandskampf der Palästinenser. Ende August weitete Israel seine Luftangriffe auf den Libanon aus und startete Ende September eine Bodeninvasion im Süden des Landes.

Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden bei den Angriffen Israels seit Oktober 2023 mehr als 4000 Menschen getötet und mindestens 16.600 weitere verletzt.