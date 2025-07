Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nimmt am Sonntag in der saudiarabischen Hauptstadt Riad an einem Treffen der Chefdiplomaten mehrerer westlicher und arabischer Staaten zur Lage in Syrien teil (Pk. 08.15 Uhr MEZ). In den Gesprächen soll es nach Angaben des Auswärtigen Amts um den friedlichen Übergang in Syrien „hin zu einem inklusiven politischen System“ gehen. Zu den weiteren Themen gehören demnach die Aufarbeitung der „grausamen Verbrechen der Assad-Zeit“ sowie die Modernisierung der Infrastruktur des Landes.

Bei den Gesprächen handelt es sich den Angaben zufolge um das Nachfolgeformat der Akaba-Konferenz in Jordanien. Im jordanischen Akaba hatten die Chefdiplomaten mehrerer arabischer Länder, der USA und Türkiye sowie Vertreter der EU und der UNO im Dezember über die Situation in Syrien nach dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad durch Kämpfer unter Führung der HTS-Miliz beraten.