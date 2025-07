Ankara warnt Frankreich vor Einmischung in Syrien

Ankara spricht sich gegen einen möglichen Einsatz französischer Soldaten in Syrien aus. Der türkische Außenminister Fidan warnte am Freitag in Istanbul vor einer ausländischen Einmischung unter dem Schutzmantel der USA. Die Terrorgruppe PKK/YPG ist in Syrien aktiv und besetzt Teile im Nordosten des Landes. Die USA und Frankreich einigten sich in Paris auf einen gemeinsamen Einsatz in der türkisch-syrischen Grenzregion. Zuvor hatte auch die PKK/YPG französische Truppen angefordert.