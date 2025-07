„Kriegsverbrecher!”

Zahlreiche Menschen haben am Montag vor dem US-Außenministerium in Washington gegen den scheidenden Präsidenten Joe Biden protestiert. Als Biden zu seiner Abschiedsrede vor Ort eintraf, skandierten die Demonstranten „Kriegsverbrecher". Sie brachten damit ihren Unmut über die US-Hilfen für den Vernichtungskrieg Israels in Gaza zum Ausdruck.