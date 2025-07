AfD-„Abschiebetickets“ in Karlsruhe

„Von: Deutschland - Nach: Sicheres Herkunftsland“ - ein „Abschiebeticket“ der AfD, das in Karlsruhe in Briefkästen von Menschen mit Migrationshintergrund landete, sorgt bundesweit für Empörung. Die Linke kündigt eine Anzeige an.