Zum ersten Mal seit mehr als zehn Jahren wird wieder ein syrischer Außenminister nach Türkiye reisen. Asaad al-Schaibani, Außenminister der syrischen Übergangsregierung, kündigte auf X an, er werde am Mittwoch in das Nachbarland reisen. Es sei der erste offizielle Besuch seit 14 Jahren. Türkiye habe das syrische Volk nie im Stich gelassen, so Schaibani weiter.

Türkiye hatte im syrischen Bürgerkrieg die Opposition unterstützt und die Beziehungen zum Regime unter Baschar al-Assad 2012 abgebrochen. Seit dem Sturz Assads Anfang Dezember 2024 nähern sich die beiden Länder wieder an.

Rebellenkämpfer hatten unter der Führung der HTS-Rebellengruppe am 8. Dezember Damaskus eingenommen und die jahrzehntelange Assad-Diktatur in Syrien beendet. Assad, dem Entführung, Folter und Ermordung von Andersdenkenden vorgeworfen werden, floh nach Russland.