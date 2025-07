Fergani-Satellit startet ins All

Die türkische Raumfahrtfirma Fergani Space hat ihren ersten Satelliten ins All geschickt. Der Satellit „FGN-100-d1“ startete am Dienstag im Rahmen der Transporter-12-Mission von SpaceX in Kalifornien, wie Fergani Space auf X mitteilte.Auch Satelliten des türkischen Raumfahrt-Unternehmens Plan-S waren an Bord.