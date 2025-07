Israel attackiert Gaza trotz Waffenruhe-Deal

Trotz Ankündigung einer Waffenruhe haben israelische Kampfflugzeuge am frühen Donnerstagmorgen weitere Luftangriffe auf Gaza geflogen. Aufnahmen aus Deir al-Balah im zentralen Gazastreifen zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Die Waffenruhe soll am Sonntag in Kraft treten.