Scholz kritisiert Merz-Vorstoß zur Staatsangehörigkeit

Bundeskanzler Scholz hat in einer Videobotschaft den Vorstoß des CDU/CSU-Kanzlerkandidaten Merz für eine Reform des Staatsangehörigkeitsrechts kritisiert. Er erklärte, es sei ein wichtiges Anliegen der SPD, die Interessen aller Wählerinnen und Wähler zu vertreten, „auch derjenigen mit türkischen Wurzeln”. Merz hatte vergangene Woche in einem Interview gesagt, die doppelte Staatsbürgerschaft einschränken zu wollen. Das neue Staatsangehörigkeitsgesetz ist am 27. Juni 2024 in Kraft getreten.