Nach Fragen zu Gaza: US-Journalist gewaltsam abgeführt

„Warum bist du nicht in Den Haag?“ – Mit diesem Satz hat der US-Journalist Sam Husseini Außenminister Blinken kritisiert, als er bei einer Pressekonferenz vom Sicherheitspersonal gewaltsam abgeführt wurde. Der Vorfall am Donnerstag in Washington ereignete sich, nachdem er Blinken mit dem Waffenruhe-Deal zwischen Israel und der Hamas konfrontiert hatte.