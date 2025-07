Israel tötet weiter bis Waffenruhe

Die israelische Armee hat vor Inkrafttreten der Waffenruhe in Gaza ihre Angriffe auf zivile Ortschaften fortgesetzt. Laut Angaben des Zivilschutzes trafen die Angriffe in der Nacht auf Sonntag unter anderem Wohnhäuser in Nord-Gaza. Helfer berichten von 26 getöteten Palästinensern und 36 Verletzten.