Der künftige US-Präsident Donald Trump will, dass sich die in China ansässigen Besitzer der Video-App Tiktok einem amerikanischen Partner für eine 50-Prozent-Beteiligung öffnen. Am Vorabend seiner Vereidigung sagte Trump vor Anhängern in Washington, er werde den weiteren Betrieb der App zulassen, „aber lasse die Vereinigten Staaten von Amerika 50 Prozent von Tiktok besitzen“. Es gebe viele Interessenten. „So werden die USA etwas machen, was wir ein Joint Venture nennen“, sagte Trump. „Ob man Tiktok mag oder nicht, wir werden jede Menge Geld machen.“

Tiktok-Eigentümer Bytedance bekam nach dem US-Gesetz zur ausländischen Kontrolle über Online-Plattformen im vergangenen Jahr 270 Tage Zeit, sich von der Video-App zu trennen. Tiktok stellte am Samstag für zwölf Stunden den Betrieb ein, ging dann aber wieder ans Netz, im Vertrauen darauf, dass Trump nach Amtsantritt eine Lösung findet.