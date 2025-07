Nach Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas haben sich im Gazastreifen Tausende Palästinenser auf den Heimweg gemacht. Alleine in Dschabalija im Norden des Küstenstreifens waren am Sonntag hunderte Menschen zu sehen, die auf einer staubigen, von Trümmern zerstörter Wohngebäude gesäumten Straße Zelte, Kleidung und weitere Habseligkeiten bei sich trugen.

In Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens füllten feiernde Kinder die Straßen, Mitglieder der Sicherheitskräfte der Hamas patrouillierten durch die Straßen. Im weiter südlich gelegenen Chan Yunis feierten Vertriebene ihre bevorstehende Rückkehr und es fielen Freudenschüsse. An einer Straßenkreuzung trafen sich hunderte Menschen, die zum Rhythmus von Trommeln palästinensische Fahnen schwenkten und sangen.

Bereits vor Inkrafttreten der Waffenruhe am Sonntagvormittag waren zahlreiche Menschen in das an der Grenze zu Ägypten gelegenen Rafah zurückgekehrt. Einer von ihnen, Ahmad al-Balawi, sprach gegenüber einem AFP-Journalisten vom „Schock“, den er angesichts von „verwesenden Leichen, Trümmern und Zerstörung“ empfunden habe.

Die israelische Armee warnte unterdessen Bewohner des Gazastreifens davor, sich Soldaten oder der Grenze zu Israel zu nähern. „Wir fordern Sie eindringlich auf, sich zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht in Richtung der Pufferzone oder israelischer Streitkräfte zu begeben“, erklärte Militärsprecher Avichay Adraee im Onlinedienst Telegram. Es sei zudem riskant, sich von Süden nach Norden durch das Gaza-Tal zu bewegen.

Die Waffenruhe zwischen Israel und der Palästinenserorganisation Hamas war am Sonntagvormittag mit mehrstündiger Verspätung in Kraft getreten. Das israelische Kabinett hatte in der Nacht zu Samstag dem Abkommen zugestimmt. Die Einigung nach 15 Monaten Krieg war am Mittwochabend verkündet worden. Neben der Freilassung der noch in der Hand der Hamas verbliebenen Israelis und palästinensischer Gefangener soll in den Wochen der Feuerpause auch mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelangen.

Beim Vergeltungsanschlag der Hamas am 7. Oktober 2023 hatten Widerstandskämpfer verschiedener Gruppen rund 250 Israelis in den besetzten Gebieten gefangen genommen. Rund 100 davon werden noch in Gaza vermutet. Mehrere Israelis in Gaza wurden bei Angriffen des israelischen Militärs getötet.

Israel begann nach dem Vergeltungsschlag der Hamas einen Vernichtungskrieg in Gaza. Laut Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden bis zur Waffenruhe am Sonntagmorgen mehr als 46.900 Menschen getötet und mindestens 110.700 weitere verletzt.