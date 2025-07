Musk irritiert mit Hitlergruß-ähnlicher Geste

Elon Musk hat bei der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump mit einer dem Hitlergruß ähnelnden Geste für Irritation gesorgt. Der Milliardär hielt seine rechte Hand an sein Herz und streckte sie dann in einer schnellen Bewegung nach oben raus. Musk war einer der Redner in der Capitol One Arena am Montag in Washington.Bereits zuvor hatte der Tech-Milliardär für Kontroversen gesorgt, als er seine Unterstützung für die AfD erklärte und für Stimmen warb.