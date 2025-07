Die Brandkatastrophe in einem Hotel im türkischen Skigebiet in der Provinz Bolu stößt auf internationale Solidarität. Das Generalsekretariat der Organisation der Turkstaaten (OTS) in Istanbul ließ die Flaggen auf Halbmast setzen. „Wir sind tief betroffen von diesem erschütternden Vorfall und sprechen den Familien der Verstorbenen unser herzliches Beileid aus“, hieß es in einer OTS-Erklärung vom Mittwoch.

Mindestens 76 Menschen kamen am Dienstag bei dem Hotelbrand ums Leben, 51 weitere wurden verletzt. Am Mittwoch wurde eine eintägige Staatstrauer ausgerufen.

Scholz äußert Anteilnahme

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte seine Anteilnahme. „Ich bin in Gedanken bei den Familien der Opfer und wünsche den Verletzten eine schnelle und vollständige Genesung“, schrieb er auf X.

Der kasachische Präsident Kassym-Jomart Tokajew sprach ebenfalls sein Beileid aus und wünschte den Verletzten eine schnelle Genesung.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte seine „tiefe Trauer“ über den Brand und übermittelte sein Beileid an seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdoğan. „Die Ukraine teilt den Schmerz des türkischen Volkes in dieser schwierigen Zeit“, schrieb Selenskyj auf X.

„Syrer stehen an der Seite ihrer türkischen Brüder“

Das syrische Außenministerium teilte auf X mit: „Das türkische Volk hat uns in unseren schwierigsten Zeiten immer beigestanden und heute stehen die Syrer an der Seite ihrer türkischen Brüder (...).

Auch die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) sprachen in einer Erklärung Türkiye ihr Beileid aus und bekundeten ihre Solidarität mit den Opfern in Bolu.

Weitere Beileidsbekundung kamen unter anderem aus dem Iran, China, Ruanda und Nigeria.