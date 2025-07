Auch nach Beginn einer Waffenruhe im Gazastreifen steigt dort die Zahl der Toten weiter. Die Gesundheitsbehörde in Gaza teilte am Dienstag mit, binnen 24 Stunden seien aus den Trümmern in dem Küstenstreifen 68 Leichen geborgen worden. Es würden weitere Tote an verschiedenen zerstörten Orten vermutet, die Rettungskräfte hätten sie jedoch noch nicht erreichen können. Angehörige wurden aufgerufen, der Behörde alle relevanten Informationen zu übermitteln.

Seit Beginn des israelischen Vernichtungskriegs am 7. Oktober 2023 wurden laut Behördenangaben mehr als 47.000 Menschen getötet und mindestens 111.700 weitere verletzt. Auslöser des Gaza-Kriegs war der Vergeltungsanschlag der Hamas am 7. Oktober 2023. Dabei hatten Widerstandskämpfer verschiedener Gruppen rund 250 Israelis in den besetzten Gebieten gefangen genommen. Rund 100 davon werden noch in Gaza vermutet. Mehrere Israelis in Gaza wurden bei Angriffen des israelischen Militärs getötet.

In der ersten der drei Phasen der Waffenruhe-Vereinbarung sollen insgesamt 1.904 palästinensische Gefangene im Austausch gegen 33 Israelis freikommen.