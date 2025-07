„Heil“-Projektion auf Tesla-Werk

Aktivisten haben offenbar die Hitlergruß-ähnliche Geste von Elon Musk an die Fassade des Tesla-Werkes in Grünheide projiziert. Darüber soll der Schriftzug „Heil Tesla“ zu sehen gewesen sein. Das „Zentrum für politische Schönheit“ und die britische Gruppe „Led by Donkeys“ teilten am Donnerstag Fotos und Videos der mutmaßlichen Protestaktion. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.