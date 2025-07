Musk bei AfD-Wahlkampfshow zugeschaltet

Tech-Milliardär Elon Musk erneut auf großer Bühne in den deutschen Wahlkampf eingeschaltet und für die AfD geworben. Beim offiziellen Wahlkampfauftakt der Partei am Samstag in Halle (Saale) wurde er von Parteichefin Alice Weidel live aus den USA zugeschaltet.