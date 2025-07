„Mehrstaatigkeit gefährdet“ bei möglicher CDU-Regierung

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Bedeutung der doppelten Staatsbürgerschaft für Menschen mit türkischen Migrationshintergrund hervorgehoben. Diese Regelung sei bei einer möglichen CDU/CSU-Regierung gefährdet, so Scholz am Freitag im Gespräch mit der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu in Berlin.