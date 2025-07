USA: Flugzeug kollidiert mit Helikopter

Bei einem Flugzeugunglück nahe dem US-Hauptstadtflughafen in Washington ist am Mittwochabend eine Passagiermaschine beim Landeanflug mit einem US-Militärhelikopter kollidiert. Nach Angaben der Airline befanden sich 60 Passagiere und vier Crew-Mitglieder an Bord. Über mögliche Opfer gab es zunächst keine offiziellen Angaben.