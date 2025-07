Scholz: Merz begeht „unverzeihlichen Fehler“

Bundeskanzler Olaf Scholz hat zum Auftakt der Bundestagsdebatte über die Migrationspolitik den Unions-Kanzlerkandidaten Merz scharf kritisiert. In seiner Rede am Mittwoch bezeichnete er die Forderungen zur Verschärfung der Migrationspolitik als verfassungswidrig. Merz nehme die Unterstützung der AfD „für seine rechtswidrigen Vorschläge offen in Kauf“.