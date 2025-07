Jüdischer Aktivist bei Gaza-Demo festgenommen

Hunderte Menschen sind am Samstag in Berlin zu einem Solidaritätsmarsch für Palästina zusammengekommen. Dabei wurde unter anderem der jüdische Aktivist Udi Raz festgenommen. Nach eigenen Angaben war der Grund ein Plakat mit der Botschaft „Another Jew for a Free Palestine“ (Ein weiterer Jude für ein freies Palästina).