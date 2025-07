US-Präsident Donald Trump hat bei einem Treffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shigeru Ishiba in Washington Importzölle angedroht. Auf die Frage, ob Zölle folgen würden, wenn bei der Handelsbilanz zwischen beiden Ländern die von Trump geforderte „Gleichheit“ nicht erreicht werde, sagte der Präsident am Freitag im Weißen Haus: „Ja“. Trump sagte zudem, der japanische Stahlkonzern Nippon Steel werde in US Steel investieren, statt das Unternehmen wie zunächst geplant zu übernehmen.

Ishiba ist nach dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu der zweite ausländische Regierungschef, den Trump seit seinem Amtsantritt empfing. Der japanische Ministerpräsident kündigte an, sein Land werde seine Investitionen in den USA noch erhöhen. Tokio ist ein wichtiger Verbündeter Washingtons gegen China und Nordkorea. In Japan sind rund 54.000 Angehörige des US-Militärs stationiert.

Trumps Vorgänger Joe Biden hatte die Übernahme von US Steel durch Nippon Steel Anfang des Jahres blockiert. Trump hatte diese Entscheidung zunächst befürwortet. Am Freitag sagte Trump unter Verweis auf den japanischen Autobauer Nissan, wobei er aber offenbar Nippon Stell meinte, „sie werden eher über eine Investition nachdenken als über einen Kauf“.

Der US-Präsident kündigte zudem an, Japan werde Flüssiggas in „Rekord“-Umfang aus den USA beziehen. Er habe sich mit Ishiba auf zusätzliche Zusammenarbeit verständigt, um der „chinesischen wirtschaftlichen Aggression“ entgegenzuwirken.

Ishiba und Trump verurteilten China für dessen „provokativen Aktivitäten" im umstrittenen Südchinesischen Meer. Die beiden hätten ihren „entschiedenen Widerstand gegen die unrechtmäßigen maritimen Ansprüche“ Chinas sowie „die Militarisierung der von ihm beanspruchten Gebiete“ bekräftigt, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung nach dem Treffen.

China reklamiert fast das gesamte Südchinesische Meer für sich. Gleichzeitig erheben aber auch die Philippinen, Brunei, Indonesien, Malaysia und Vietnam Anspruch auf Teile des strategisch und wirtschaftlich wichtigen Seegebiets.