Hamas lässt drei weitere Geiseln frei

Hamas hat im Rahmen des Waffenruhe-Abkommens mit Israel drei weitere Geiseln entlassen. Die drei israelischen Geiseln Eli Sharabi, Ohad Ben Ami und Or Levy wurden am Samstag dem Roten Kreuz übergeben. Im Gegenzug werden palästinensische Gefangene, die teils jahrelang in israelischen Gefängnissen festgehalten wurden, voraussichtlich im Laufe des Tages freigelassen.