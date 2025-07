Scholz gegen Trumps Gaza-Plan

Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Vorstoß von US-Präsident Donald Trump zur Vertreibung der Palästinenser aus Gaza zurückgewiesen. Bei einer Wahlkampfveranstaltung in Ludwigsburg am Freitag sagte Scholz, eine weitere Eskalation in Nahost müsse vermieden werden.