Nach fast drei Jahren Krieg in der Ukraine könnte Bewegung in die internationalen Bemühungen um eine Friedenslösung kommen. Kurz vor dem dritten Jahrestag des Ukraine-Krieges telefonierte US-Präsident Donald Trump sowohl mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin als auch mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj. Es war der erste bestätigte Kontakt Putins mit Trump in dessen zweiter Amtszeit. Ein persönliches Treffen in Saudi-Arabien soll bald folgen.

Trump sagte am Mittwoch, er glaube daran, dass Putin Frieden wolle. Dasselbe gelte für Selenskyj. „Ich möchte sehen, dass das Töten von Menschen aufhört“, betonte er.

Am Dienstag war ein Sondergesandter von Trump, Steve Witkoff, in Moskau. Von dort brachte er den wegen Drogenschmuggel-Vorwürfen inhaftierten US-Lehrer Marc Fogel mit in die USA. Es war der erste Besuch eines ranghohen US-Vertreters in Russland seit November 2021 - also kurz vor Beginn des Ukraine-Krieges. Auf beiden Seiten wurde der Vorgang als Zeichen gewertet, dass nach einem jahrelang schlechten Verhältnis wieder Vereinbarungen zwischen Washington und Moskau möglich sein könnten. Die Trump-Administration will rasch auch ein Ende des Ukraine-Krieges erreichen.

Diplomatische Annäherungen mit Putin

Bereits in der vergangenen Woche gab es Berichte über mögliche Kontakte zwischen Putin und Trump. Der US-Präsident hatte in einem Interview mit der New York Post behauptet, ein Telefongespräch mit Putin über den Ukraine-Krieg geführt zu haben, lehnte es jedoch ab, Einzelheiten zu nennen. Auf die Frage nach der Anzahl der Gespräche antwortete Trump: „Das sage ich lieber nicht.“ Aus Seiten des Kremls wurde ein Telefonat weder bestätigt noch dementiert.

Die USA erklärten sich anschließend bereit, bei der Lösung des Ukraine-Russland-Konflikts zu vermitteln. Trump behauptete, einen „klaren Plan“ zur Beendigung des Krieges zu haben. Russland bekräftigte durch den stellvertretenden Außenminister Sergej Rjabkow seine Bereitschaft zum Dialog „auf gleichberechtigter Basis“. Der ukrainische Präsident Selenskyj erkannte Verhandlungen mit Putin als letztes Mittel an, um Frieden zu erreichen.

Wahlen in der Ukraine?

Gleichzeitig ist die Frage nach der Durchführung von Wahlen in der Ukraine dringlicher geworden. Die USA haben durch ihren Sonderbeauftragten Keith Kellogg ihr Interesse an der Abhaltung von Wahlen bis zum Jahresende bekundet, insbesondere im Falle eines Waffenstillstands. Selenskyj lehnte dies jedoch entschieden ab, da eine Aufhebung des Kriegsrechts für die Wahlen unweigerlich zu einem Verlust der Kampffähigkeit der ukrainischen Armee führen und die Voraussetzungen für eine russische Gegenoffensive schaffen würde. Seiner Ansicht nach könnte ein solches Szenario zur Einsetzung eines „Marionettenpräsidenten“ führen.

Die kommenden Tage versprechen verstärkte diplomatische Aktivitäten: Auf der Münchner Sicherheitskonferenz ist ein Treffen zwischen dem US-Vizepräsidenten und Selenskyj geplant. Zudem sind Besuche des US-Außenministers, des Pentagon-Chefs und des Sondergesandten für Russland und die Ukraine in Europa angekündigt. Trumps nationaler Sicherheitsberater Mike Waltz erklärte, dass die Verantwortung für die Situation nach dem Krieg bei den europäischen Ländern liegen sollte.

Der wirtschaftliche Aspekt verdient besondere Aufmerksamkeit: Die USA erwägen ein 500-Millionen-Dollar-Geschäft mit der Ukraine über den Zugang zu Seltenen Erden und anderen Bodenschätzen im Gegenzug für Sicherheitsgarantien. Dieser Schritt könnte Teil einer umfassenden Strategie werden, um die Ausgaben für US-amerikanische Militärhilfe an die Ukraine auszugleichen.

Ukraine ein Jahr unter Syrskys Kommando

Am 8. Februar ist ein Jahr verstrichen, seit Oleksandr Syrsky das Kommando über die ukrainischen Streitkräfte übernommen und Walerij Saluschnyj abgelöst hat. Der Oberbefehlshaber fasste die Ergebnisse seines ersten Jahres zusammen. Als wichtigste Errungenschaft nannte er die deutliche Verringerung der russischen Überlegenheit bei der Artillerie. Während vor einem Jahr das Munitionsverhältnis zugunsten von Russland bei 10:1 lag, ist es jetzt auf 2:1 gesunken.

Das Jahr unter Syrskys Kommando erwies sich für die ukrainische Verteidigung als äußerst schwierig. Der bedeutendste Verlust war Awdijiwka im Februar 2024 - ein wichtiges befestigtes Gebiet bei Donezk, das seit 2014 gehalten wird. Es folgte der Verlust mehrerer wichtiger Siedlungen: Krasnohoriwka, Wuhledar, Selydowe, Kurachowe und Velyka Novosilka. Die russischen Streitkräfte haben sich den Verwaltungsgrenzen der Region Dnipropetrowsk genähert.

Der größte Erfolg der ukrainischen Armee unter Syrsky war jedoch die unerwartete Kursk-Operation im August 2024, als es ukrainischen Fallschirmjägern gelang, mehr als 1000 Quadratkilometer russischen Territoriums unter ihre Kontrolle zu bringen, darunter auch das Bezirkszentrum Sudzha. Trotz der anschließenden russischen Gegenoffensive kontrollieren die ukrainischen Streitkräfte noch immer rund 500 Quadratkilometer der Region Kursk.

Während Syrskys Kommandojahr trafen ukrainische Drohnen über 461.000 Ziele. 377 militärische Einrichtungen auf russischem Gebiet wurden angegriffen. Die ukrainischen Luftabwehrkräfte zerstörten 9200 Ziele aus der Luft – das sind 2,4 Mal mehr als im Jahr 2023. Die Ukraine war das erste Land der Welt, das eigene unbemannte Streitkräfte aufstellte und über 1,3 Millionen Drohnen an der Front einsetzte.

Trotz der Gebietsverluste unter Syrsky kam es nicht zu einem katastrophalen Zusammenbruch der Front - die russischen Durchbrüche gingen nicht über mehrere Kilometer hinaus und jeder Vorstoß war mit erheblichen Verlusten verbunden. Zu Beginn des Jahres 2025 begann das Offensivpotenzial der russischen Armee zu schwächeln. Im Januar 2025 verlangsamten sich die russischen Gebietsgewinne in der Ukraine: Die Russen nahmen etwa 320 Quadratkilometer ein, verglichen mit etwa 400 Quadratkilometern im Dezember 2024.

Im Gegensatz zu seinem Vorgänger hat sich Syrsky als eine weniger öffentlichkeitswirksame Persönlichkeit erwiesen, die keine politischen Ambitionen hegt und dem Oberbefehlshaber gegenüber absolut loyal ist. Im Laufe des Jahres hat er sich nie kritisch über den Präsidenten oder sein Amt geäußert.