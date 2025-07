Zum Valentinstag hat US-Präsident Donald Trump den irregulär in sein Land gelangten Migranten eine Grußbotschaft in rosa Farbe, aber ohne Spur von Wärme geschickt. Das Weiße Haus veröffentlichte am Freitag im Onlinedienst X das Bild einer rosafarbenen Grußkarte mit kleinen Herzchen. Darauf steht unter Verwendung populärer Verse der Spruch: „Rosen sind rot, Veilchen sind blau, komm illegal hierher, und wir schieben Dich ab.“

Auf der Karte sind zudem Porträts von Trump und seines für die geplanten Massenabschiebungen zuständigen Beauftragten Tom Homan zu sehen. Trump hat auf dem Bild einen grimmigen Gesichtsausdruck. Über der Karte steht gleichwohl der Gruß „Fröhlicher Valentinstag“, der mit einem Herz-Emoji versehen ist.