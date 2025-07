„Türkiye ein starker Partner der EU“

Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat auf die Fortschritte in der Verteidigungs- und Rüstungsindustrie seines Landes aufmerksam gemacht. Türkiye sei unter der Führung von Präsident Erdoğan ein zuverlässiger und starker Partner der EU, sagte er im Gespräch mit TRT World. Fidan nahm am Wochenende an der Münchner Sicherheitskonferenz teil.