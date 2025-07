Weißes Haus teilt Aufnahme eines US-Abschiebeflugs

Das Weiße Haus hat eine Aufnahme veröffentlicht, in der Menschen gefesselt werden und anschließend in ein Flugzeug steigen. Es handelt sich offenbar um Migranten, die aus den USA abgeschoben werden. Das Video wurde in sozialen Medien mit der Beschreibung „ASMR: Abschiebeflug für illegale Ausländer“ geteilt.