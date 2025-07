Trump: Ukraine hätte Krieg nie starten dürfen

US-Präsident Trump hat am Dienstag (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz in Florida erneut den ukrainischen Präsidenten Selenskyj für den Krieg mit Russland mitverantwortlich gemacht. „Ihr hättet ihn nie starten dürfen“, sagte Trump an die Ukraine gerichtet.