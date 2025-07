Israelische Medien haben Aufnahmen von Dr. Hussam Abu Safiya, Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses in Gaza, aus dem israelischen Ofer-Gefängnis veröffentlicht. Ende Dezember hatten israelische Streitkräfte das Krankenhaus im Norden des Gazastreifens gewaltsam gestürmt und nach eigenen Angaben 240 Personen festgenommen. Auch Abu Safiya wurde dabei verschleppt.

Am Mittwochabend strahlten israelische Medien ein Video aus, das den palästinensischen Arzt sichtlich erschöpft und geschwächt zeigt, während Gefängniswärter ihn eskortieren. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie der Krankenhausdirektor an Händen und Füßen gefesselt ist.

Die Familie des Mediziners hat das „Propagandavideo“ scharf kritisiert. Das Video sei durch psychischen Terror entstanden und Abu Safiyas Aussagen seien manipuliert worden, so die Familie auf der Plattform X. „Der Anblick unseres Vaters, der gefesselt ist“, müsse die internationale Gemeinschaft dazu bewegen, „seine sofortige Freilassung sicherzustellen“, so die Familie weiter.

Die israelische Armee stürmte am 28. Dezember des vergangenen Jahres das Kamal-Adwan-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens. Nach eigenen Angaben führte sie einen „Militäreinsatz“ im Krankenhaus durch – angeblich gegen Hamas-Kämpfer. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) prangerte kurz darauf Israels Vorgehen an und berichtete auf X, dass das Krankenhaus stark verbrannt und zerstört wurde. „Wir fordern seine umgehende Freilassung“, schrieb WHO-Chef Tedros mit Blick auf Abu Safiya. Auch Ärzte und Aktivisten weltweit sowie zahlreiche NGOs fordern seit Wochen die Freilassung des Mediziners.

Israels Militär hatte im Laufe des Vernichtungsfeldzuges in Gaza bereits zahlreiche Krankenhäuser zerstört und behauptet, sie dienten als Versteck für Hamas-Kämpfer. Die vermeintlichen Belege der israelischen Seite werden international angezweifelt und als Vorwand zur Zerstörung der medizinischen Infrastruktur des palästinensischen Gebiets bewertet.

Weltweite Solidarität mit Dr. Abu Safiya

Bilder von der Festnahme von Abu Safiya waren im Netz viral gegangen und hatten eine weltweite Solidarität mit dem palästinensischen Arzt ausgelöst. Eine Aufnahme zeigt, wie Abu Safiya in seinem Arztkittel inmitten der Ruinen in Gaza zu einem israelischen Militärfahrzeug läuft. Die Szene wurde in kurzer Zeit zum Symbolbild des palästinensischen Widerstands.

Nach Angaben seiner Familie wurde der Kinderarzt in israelischen Gefängnissen schwer gefoltert und musste hungern. Die palästinensische Organisation „Al Mezan Center for Human Rights“ erklärte, der Anwalt von Abu Safiya habe ihn erst am 11. Februar im israelischen Ofer-Gefängnis besuchen dürfen. Er habe daraufhin Beweise vorgelegt, dass der Mediziner gefoltert und misshandelt worden sei.

Trotz persönlicher Verluste und großer Gefahr hatte sich der palästinensische Arzt monatelang geweigert, das Krankenhaus und seine notleidenden Patienten zu verlassen. Sein Sohn Ibrahim war bei einem Angriff des israelischen Militärs auf das Kamal-Adwan-Krankenhaus am 26. Oktober 2024 getötet worden. Abu Safiyyah selbst wurde daraufhin im November durch einen israelischen Luftangriff verletzt.