„Doppelte Staatsbürgerschaft abschaffen“

Die AfD hat in den vergangenen Jahren ihre Umfragewerte stetig steigern können. Schlagzeilen macht sie vor allem mit ihren Forderungen im Bereich Migration. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Sichert schildert im Gespräch mit TRT Deutsch, was unter der AfD anders sein würde. Hier die Fragen von TRT Deutsch in voller Länge: ➜ Die AfD liegt laut Umfragen aktuell bei 20 bis 21 Prozent. Damit wäre die AfD zweitstärkste Kraft im Bundestag und hätte ihren Stimmenanteil im Vergleich zur Bundestagswahl 2021 verdoppelt. Wie erklären Sie sich diesen Stimmenzuwachs? ➜ Mit welchen Parteien kann sich die AfD eine Zusammenarbeit vorstellen und wie wollen sie die Parteien überzeugen? Keine der Parteien, die voraussichtlich in den Bundestag einziehen werden, will mit der AfD koalieren. ➜ In ihrem Wahlprogramm spricht die AfD von konsequenten Abschiebungen von ausreisepflichtigen Ausländern. Diese Forderung unterscheidet sich inhaltlich kaum von jener der Mitte-rechts Parteien. Ist es nur die Rhetorik, die anders ist? ➜ In Deutschland leben viele gut integrierte Türkischstämmige – nun bereits in vierter Generation. Doch nicht alle besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft. Das trifft vor allem auf die erste und zweite Generation zu. Müssen diese Menschen eine Abschiebung befürchten, wenn sie mit dem Gesetz in Konflikt geraten, während die AfD regiert? Sie wollen ja Abschiebungen für Ausländer bei z.B. Gewalt- und Drogendelikten erleichtern. ➜ Müssen Muslime in Deutschland staatliche Repressionen befürchten, wenn die AfD regiert oder respektieren sie die Religionsfreiheit? ➜ Sollte Deutschland weiter Waffen an die Ukraine liefern und Menschen von dort aufnehmen – oder würde es mit der AfD eine komplett andere Ukraine-Politik geben? ➜ In den Reihen der AfD gibt es unterschiedliche Ansichten zum Gaza-Krieg. Einige Stimmen fordern, die Haltung zur israelischen Regierung zu überdenken und Waffenhilfen zu stoppen. Andere Stimmen wollen eine stärkere Bindung zu Israel. Wie wird sich die AfD hier positionieren? ➜ Während der Corona-Zeit waren sie ein scharfer Kritiker des Impfzwangs und der bundesweiten Beschränkungen. Sehen Sie sich heute rückblickend bestätigt? Wenn ja, welche Konsequenzen sollte man daraus ziehen?