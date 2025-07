Scholz und Merz werben um Unentschlossene

Kanzler Scholz und Unions-Kanzlerkandidat Merz haben am Samstag um die Stimmen von Unentschlossenen geworben. In Potsdam erklärte Scholz, er glaube nicht an Wunder, „sondern an einen Wahlsieg“. Auch Merz zeigte sich in München siegessicher: „Es sind noch knapp 26 Stunden. Dann ist die Ampel endgültig Geschichte in Deutschland“.