Demo gegen AfD in der Schweiz

Am Schweizer Wohnort von AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel haben am Samstag hunderte Menschen gegen die in Teilen als rechtsextrem eingestufte Partei demonstriert. Nach Angaben der Schweizer Polizei kam es zu Handgreiflichkeiten zwischen Demonstranten und Gegendemonstranten, wobei fünf Personen festgenommen wurden.