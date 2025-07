Der russische Präsident Wladimir Putin hat den europäischen Staaten eine Rolle bei möglichen Verhandlungen über eine Beilegung des Ukraine-Konflikts eingeräumt. „Die Europäer, aber auch andere Länder, haben das Recht und die Möglichkeit, teilzunehmen - und das respektieren wir“, sagte Putin am Montag in einem Fernsehinterview. Innerhalb der EU war zuletzt die Befürchtung gewachsen, angesichts der direkten Gespräche zwischen den USA und Russland von Verhandlungen ausgeschlossen zu werden.

Der russische Präsident sagte mit Blick auf die europäischen Staaten: „Ihre Teilnahme am Verhandlungsprozess ist notwendig. Wir haben uns nie geweigert“. Die Gespräche zwischen russischen und US-Vertretern, die in der vergangenen Woche in Saudi-Arabien stattgefunden hatten, hätten zum Ziel gehabt, das „Vertrauen“ zwischen Moskau und Washington zu stärken. Es sei bei dem ersten Treffen um „die mit der Ukraine-Krise verknüpften Probleme, aber nicht um die Ukraine-Krise an sich“ gegangen.

Putin unterstrich, es seien die europäischen Staaten gewesen, die nach Beginn des Ukraine-Kriegs den Kontakt zu Russland abgebrochen hätten. „Sie selbst haben jeden Kontakt mit uns abgelehnt, mit allen möglichen verrückten Ideen, Russland auf dem Schlachtfeld zu besiegen“, sagte er.