Massengrab nahe Damaskus entdeckt

In Sbeneh in der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus ist ein Massengrab entdeckt worden. Laut dem syrischen Zivilschutz wurden dabei mindestens 20 Leichen geborgen. Die Überreste weisen demnach Spuren von Brand- und Schussverletzungen auf. Einige Knochen könnten von Kindern stammen. Seit dem Sturz des Assad-Regimes werden in Syrien immer wieder Massengräber gefunden.