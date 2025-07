Streaming-Dienst Tabii startet in MENA-Region

Tabii, der Streaming-Dienst von TRT, ist in der MENA-Region (Nahost und Nordafrika) am Montag mit einem Event in Dubai gestartet. Bei der Veranstaltung sprach der Schauspieler Tolga Sarıtaş über die Bedeutung einer türkischen Plattform mit globaler Präsenz.