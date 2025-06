Schiffskollision vor britischer Nordseeküste

In der Nordsee sind ein Öltanker und ein Frachtschiff zusammengestoßen. Der Unfall vor der britischen Küste löste am Montag ein großes Feuer und Explosionen aus. Laut der Küstenwache wurden 36 Crew-Mitglieder sicher an Land gebracht. Die Suche nach einem Vermissten wurde demnach eingestellt.