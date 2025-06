USA: Polizeigewalt bei Demo für Mahmoud Khalil

Die New Yorker Polizei ist am Montag bei einem Protest gegen die Festnahme des Gaza-Friedensaktivisten Mahmoud Khalil gewaltsam gegen Demonstranten vorgegangen. Khalil war am Samstagabend von Mitarbeitern der Einwanderungs- und Grenzschutzbehörde festgenommen worden.