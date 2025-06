Spielpause für Fastenbrechen

Schiedsrichter François Letexier hat am Dienstag anlässlich des Fastenmonats Ramadan das Champions-League-Spiel zwischen FC Barcelona und Benfica in der 15. Minute kurz unterbrochen. So konnten muslimische Spieler wie Lamine Yamal, Orkun Kökçü und Kerem Aktürkoğlu ihr Fasten brechen.